Coronavirus: Sammartino (Iv), 'Poteri speciali a Musumeci? Propagandismo spicciolo'

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "Avevamo chiesto un clima di collaborazione fra tutte le forze politiche invece il presidente Musumeci ha deciso di dedicarsi al propagandismo spicciolo e su questo terreno non lo seguiamo". Così il deputato di Italia Viva all'Ars Luca Sammartino commenta la richiesta del governatore di esercitare il potere di avvalersi della Polizia di Stato e dell'Esercito. "Musumeci governi la Regione se ne è capace, non cerchi scuse e alibi - prosegue - Il presidente della Regione può disporre di risorse e poteri derogatori già dal 27 febbraio, grazie ad un decreto del capo della Protezione civile nazionale. E in questo mese cos’ha fatto? Basta pensare che l'autorizzazione del ministero dell'Economia all'utilizzo di contabilità speciale, con possibilità anche di anticipazioni a valere su altre risorse, risale al 6 marzo ma ci sono volute settimane per acquistare il milione e mezzo di mascherine destinate agli ospedali. Tutto questo dimostra che i poteri speciali ci sono e sono stati usati in ritardo. Invece di invocare super poteri, sperando di fare il super sceriffo, pensi a trovare le coperture dei fondi destinati ai Comuni per le famiglie bisognose che ad oggi ha soltanto annunciato. Peraltro l'esercizio di poteri di polizia esattamente per farne cosa che già non si stia facendo? Non è più il tempo della propaganda".