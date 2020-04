Coronavirus: Gasparri, 'affidare a Istat conteggi su malattia per avere dati attendibili'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Tralasciando le contraddizioni e l’orrenda confusione che si sta alimentando tra governo e Protezione civile, poniamo una questione molto seria: i numeri dei contagiati, dei deceduti, dei guariti, non sono probabilmente attendibili. Molti amministratori segnalano altre persone decedute nelle case. E del resto anche per quanto riguarda i contagiati i calcoli sono assolutamente relativi, essendo sicuramente più alto il numero delle persone, per lo più asintomatiche, che circolano nel Paese. La Protezione civile non è riuscita a fronteggiare alcuni compiti primari ma, di questo bilancio, parleremo a tempo debito. Viene da domandarsi perché conteggi e statistiche non vengano affidati all’Istat, che costa molti soldi e che ha questa funzione, un ruolo ufficiale, una maggiore autorevolezza e cautela nel diffondere cifre non corrispondenti alla realtà". Lo propone il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Scenda in campo l’Istat per dare certezze. Altrimenti -si chiede- che cosa esiste a fare? Questo governo ha stravolto i ruoli di tutti. Polemizza con le Regioni, non fa il suo dovere al servizio dei cittadini. Sta scrivendo pagine indegne delle quali a tempo debito chiederemo conto a uno stuolo di incapaci che è passato dall’analfabetismo alle poltrone ministeriali. Intanto si metta in campo l’Istat per avere almeno dei numeri più attendibili”.