Coronavirus: Gallera, in Lombardia +1.455 positivi, +40 ricoverati

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - In Lombardia i positivi al coronavirus sono arrivati a 47.520, saliti di 1.455 casi da un giorno all'altro. Sono 40 in più rispetto a ieri i ricoverati in ospedale, 30 in più quelli ricoverati in terapia intensiva per un totale di 1.381 posti letto occupati.