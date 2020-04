Coronavirus: Sisto (Fi), 'su fase due governo recita teatro dell'assurdo'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Anche sulla ‘fase 2’ si è aperta una lotteria in cui ciascuno lancia un numero, incurante dell’effetto che fa. Evidentemente non bastava il novero di boutade ed incidenti mediatici che fin qui si è accumulato. Sembra che al governo stiano gestendo questa crisi con un canovaccio da teatro dell’assurdo, il risultato è che tanto i cittadini, già fiaccati da settimane di isolamento, quanto le imprese, in enorme sofferenza per il lockdown, sono privati di qualsivoglia punto di riferimento". Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"E’ doveroso -aggiunge- che l’esecutivo imposti un metodo nella scansione delle informazioni perché in questa fase il disorientamento può generare effetti imprevedibili”.