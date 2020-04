Coronavirus: Anima, in meccanica a rischio 4.500 posti lavoro per ogni giorno chiusura (2)

(Adnkronos) - Per Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria Meccanica, "è fondamentale poter ricominciare a lavorare, in sicurezza, magari a ritmi ridotti, ma ripartire. Non possiamo mantenere totalmente bloccate le nostre fabbriche, che sono il nostro asset principale. Da imprenditori dobbiamo avere la possibilità di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, avere i Dpi necessari, e poi certamente garantire le distanze tra le persone, ridurre o modulare i turni, e garantire ai dipendenti spostamenti sicuri, ma dobbiamo mantenere vivo il nostro tessuto produttivo. Questo è l'unico modo per garantire al nostro paese l'uscita da questa crisi, che non sarà solo sanitaria ma economica e infine sociale se non interveniamo da subito".