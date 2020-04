Coronavirus: M5S, interrogazione su lavoratori pulizie, 'tutelare tutti'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “In queste settimane di emergenza in molti stanno segnalando che alcune imprese hanno deciso di ricorrere alla sospensione nei confronti di lavoratori che hanno svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le scuole. Questo, peraltro, sarebbe avvenuto senza che ai lavoratori sia stato proposto lo svolgimento della propria attività per altri appalti facenti capo alla stessa azienda. La sospensione mette i lavoratori in una condizione di estrema difficoltà, dal momento che non possono beneficiare né di un reddito da dipendente, né di un ammortizzatore sociale”. Così Luigi Gallo, presidente del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "E’ per questo che ho deciso di depositare un’interrogazione al Governo, affinchè il ministero competente spieghi come intende attivarsi per verificare le presunte irregolarità relative alle sospensioni, e quali strumenti ha intenzione di utilizzare per salvaguardare le condizioni economiche di questi lavoratori”.

“Il decreto Cura Italia - prosegue Enrica Segneri, deputata del MoVimento in commissione Lavoro e seconda firmataria dell'interrogazione - ha messo in campo misure speciali importantissime in materia di ammortizzatori sociali, che incidono sul trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e sul reddito di cittadinanza. Ciò dimostra che l’attenzione per il diritto al lavoro è massima: confido dunque che sulla vicenda dei lavoratori di ditte e cooperative private di pulizia si faccia presto chiarezza e si faccia il possibile anche per garantire un sostegno a tutti coloro che ne hanno bisogno. Tutti i lavoratori devono avere pari dignità, in fase emergenziale e non”, conclude Segneri.