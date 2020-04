Coronavirus: Toninelli a Fontana, sanità è regionale, responsabilità tue'

IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 3 APRILE

Roma, 3 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus il 3 aprile. GRAN BRETAGNA - A Londra è stato inaugurato un nuovo ospedale temporaneo con 4000 posti letto in un centro congressi nella zona Est della città realizzato in soli 9 giorni. FRANCIA - In Francia, un capannone del Marché International de Rungis, il più grande mercato agroalimentare di prodotti freschi del ...