Coronavirus: Meloni, 'Italia si è mossa presto ma in modo inconcludente'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "L’Italia si è mossa all’inizio presto e incredibilmente in modo inconcludente. Il governo dichiara l’emergenza sanitaria il 31 gennaio e non fa assolutamente niente fino al 21 febbraio. Il 15 febbraio, due settimane dopo aver dichiarato l’emergenza sanitaria, l’Italia manda 18 tonnellate di strumenti sanitari in Cina". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.

"Questo per me è inspiegabile: se c’è una emergenza sanitaria le mascherine e i respiratori li cerchi e potenzi il sistema sanitario. non è stato fatto niente di tutto questo: alcuni andavano in giro ad abbracciare i cinesi e dicevano a noi, che chiedevamo di potenziare il sistema sanitario, che eravamo allarmisti".