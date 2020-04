Coronavirus: Meloni, 'solidarietà? in Ue c'è chi spera di metterci in ginocchio'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Purtroppo l'Europa ha dimostrato non solo di non esistere in questa fase ma anche qualcosa di peggio: che c’erano Nazioni all’interno dell’Unione Europea che comandano e hanno tentato di approfittare della crisi". Lo dice il presidente Fdi, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.

"Ieri c’è stata una banca tedesca a partecipazione statale che ha invitato i suoi risparmiatori a vendere i titoli di Stato italiani. Qualcuno spera di metterci in ginocchio e di venire a fare acquisizioni a basso costo a casa nostra. Non è l’Europa della solidarietà ma è l’Europa che ha aspettato il terremoto a casa nostra per poi venire a rovistare nelle macerie e fregarsi l’argenteria".