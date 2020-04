Coronavirus: Meloni, 'uscite bambini? intollerabile confusione governo'

INFOGRAFICA Prorogate le misure anti-covid fino al 13 aprile, no alle passeggiate

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2020 INFOGRAFICA Prorogate le misure anti-covid fino al 13 aprile, no alle passeggiate Le misure del Governo per combattere il Coronavirus sono prorogate fino al 13 Aprile Il Presidente del Consiglio ha inoltre chiarito sulle uscite coi i bambini: “Le passeggiate non sono autorizzate, un genitore può portare un figlio a fare la spesa” Nuova stretta anche per gli ...