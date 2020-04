Coronavirus: in smart working avanti Progetto-Concorso Camera 'Parlawiki'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - La Camera dei deputati porta avanti le iniziative di formazione rivolte al mondo della scuola sostenendo studenti e docenti nell’impegno quotidiano al fine di proseguire le attività didattiche a distanza. In collaborazione con il ministero dell'Istruzione, la Camera -riferisce un comunicato- ha svolto, in modalità smartworking, le procedure di selezione dei lavori presentati per il Progetto-Concorso "Parlawiki", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa, che ha preso avvio dall’anno scolastico 2008-2009, si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far cogliere l'importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

Gli studenti partecipanti -spiega la nota di Montecitorio- sono stati chiamati ad individuare un vocabolo per descrivere il concetto di democrazia e di attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali e sulla base del quale realizzare un lavoro esprimendo le loro idee.

I prodotti selezionati vengono pubblicati sul portale "Camera Giovani" e sottoposti in tal modo a votazione on line da parte degli utenti dal 3 al 15 aprile 2020 per l’individuazione delle classi vincitrici, per ciascuno dei due ordini.