Coronavirus: Cdm domani a rischio, dl imprese potrebbe slittare nel weekend**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - E' possibile che il Cdm sul dl per liberare liquidità per le imprese alle prese con l'emergenza Covid-19 non si tenga più domani, come inizialmente in programma, ma slitti nel weekend, ovvero sabato o domenica. Lo apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo. Difficile che la riunione a Palazzo Chigi si tenga dunque domani: il testo, viene spiegato, è ancora in alto mare. Più facile, dunque, che ci sia un rinvio di uno o due giorni. Intanto oggi ci saranno diverse riunioni sulle misure economiche sulle quali lavora il governo: il primo, in corso, tra il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà e i capigruppo di maggioranza; il secondo, al quale prenderà parte anche il responsabile all'Economia Roberto Gualtieri, con i capigruppo di opposizione; infine il terzo, alle 19.30, tra le forze di maggioranza e il premier Giuseppe Conte.