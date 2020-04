Coronavirus: Fi, 'no emendamenti per stop plastic e sugar tax, maggioranza miope'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Il governo invece di mostrarsi solidale e grato nei confronti di tante aziende che in questi giorni stanno fornendo milioni di contenitori in plastica per la conservazione della merce, ha deciso di ritenere inammissibili i nostri emendamenti per l’eliminazione della plastic e sugar tax". Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e Claudia Porchietto, deputata e responsabile del Dipartimento Attività Produttive del movimento azzurro.

"In piena crisi un settore indispensabile per la nostra economia deve essere aiutato e rassicurato. In questi momenti dovremmo dire alle imprese ‘state tranquille, la follia dell’imposizione fiscale solo per fare cassa è il passato, oggi vogliamo costruire un nuovo modello di economia e voi ne siete parte’. Invece niente, la maggioranza è sorda e non coglie la portata delle sue miope decisioni".

"Qualcuno a Palazzo Chigi tema che accogliendo i nostri emendamenti possa darla vita all’opposizione? No, vi rassicuriamo: significherebbe solo far vincere il Paese, dare un segnale all’economia e non lasciare che tante aziende chiudano definitivamente i propri siti produttivi in Italia e si spostino in altri Paesi".

Non sommiamo al disastro prodotto dal Coronavirus quello che potrebbe ancora produrre questo governo”.