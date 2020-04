Coronavirus: Fratoianni, 'immorale proprietari cliniche private chiedano Cig'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Trovo immorale che i proprietari della sanità privata in Italia stiano attivando la cassa integrazione per i propri dipendenti quando siamo in emergenza sanitaria e la sanità pubblica è sotto stress. Accade in Friuli Venezia Giulia, la settimana scorsa era accaduto in Calabria, e la medesima richiesta era stata avanzata pure in Umbria, ed immagino che stia succedendo così anche nel resto del Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“Insomma qualcuno pensa - prosegue l’esponente di Leu - che una clinica sia come un negozio di bigiotteria o di abbigliamento: mancano i clienti, quindi mancano gli incassi e quindi si procede all’utilizzo degli ammortizzatori sociali pagati dalla collettività.”

“Il governo e le regioni - insiste il parlamentare della sinistra - blocchino immediatamente questo fenomeno vergognoso che avviene mentre viene richiesto personale sanitario da inviare nelle zone più colpite dal Covid19 e trasferiamo i malati da curare in Europa e medici giungono da altri Paesi. È ora che la si smetta con la favola di quanto è bella la sanità privata con la compiacenza di troppe regioni".