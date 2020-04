Coronavirus: linee guida ministero Famiglia per donne vittime violenza

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Il ministro della Famiglia e Pari Opportunità della ministra Elena Bonetti ha stilato un vademecum per le donne vittime di violenza da applicare nell'emergenza Coronavirus. "Ricordiamo -si legge nel documento- che la quarantena stabilita dagli ultimi provvedimenti varati dal Governo richiede ad ogni cittadino di rimanere a casa ma questo non significa che le donne vittima di violenza debbano sentirsi prigioniere dentro le mura domestiche".

"Ricordiamo che è possibile allontanarsi da casa per oltre che per motivo di lavoro o di salute, anche per motivi di necessità, come è quella di vivere una situazione di estremo pericolo in casa".

"Se vuoi lasciare il tuo partner violento ma non sai come procurarti l’autocertificazione per uscire, ricorda che non è necessario perché le forze dell’ordine hanno con sé una copia della dichiarazione ed è prevista la possibilità di lasciare la casa per motivi di estrema necessità".