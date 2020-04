Coronavirus: Gelmini, 'governo supporti asset strategici'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Tra i tanti settori drammaticamente colpiti dalla crisi causata dal Coronavirus c’è anche quello dell’automotive. A marzo -85% delle immatricolazioni, per il gruppo Fca addirittura -90%. Occorre pensare subito ad aiuti specifici per un comparto che dà lavoro, tra operatori diretti e indiretti, a più di 260mila persone e che ha un peso specifico importantissimo per il prodotto interno lordo del Paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Il governo deve supportare, con iniziative immediate e concrete, tutte le aziende in crisi, anche quelle che rappresentano asset strategici per la nostra economia. E deve farlo subito, pensando anche a misure per il dopo emergenza per incentivare la domanda”, conclude.