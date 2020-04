Coronavirus: a Milano chiude crematorio, troppi defunti

Coronavirus, a Modena l'assistenza si fa con la realtà aumentata

Modena, 2 apr. (askanews) - In un momento in cui, a causa della pandemia di Covid-19, l'isolamento e il distanziamento sociale sono diventate la regola da seguire per limitare le occasioni di contagio, l'assistenza domiciliare - per esempio per una riparazione in casa - si può fare a distanza grazie alla realtà aumentata. La soluzione arriva da Modena grazie all'azienda Pikkart che ha messo a ...