Ibm: donazione a ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Ibm Italia sostiene l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Insieme con le consociate Dock, Intesa, Sistemi Informativi e VT-Services, ha appena donato tramite la propria Fondazione una cifra di 250mila euro all’ospedale, tra i più sotto pressione per l'emergenza coronavirus, per assicurare nuove risorse finanziarie alla fase emergenziale.

"La struttura orobica è stata scelta perché assurta tra i simboli, in tutto il mondo, degli sforzi messi in campo da un intero Paese e per lo spirito di sacrificio dedicato alla cura del più alto numero possibile di vite umane", spiega una nota. La somma donata non esaurisce la raccolta dei fondi perché a contribuire "sono stati chiamati sia i dipendenti Ibm, di oggi e di ieri, sia i business partner sull’intero territorio nazionale".

La donazione dà seguito a un impegno fatto di iniziative che fanno leva sull’impiego dell’innovazione tecnologica. "Alla comunità scientifica internazionale, per esempio, è stata offerta una crescente capacità di calcolo. Prima con Ibm Summit, il più potente supercomputer del mondo dalla potenza di 200 petaflop (200 milioni di miliardi di operazioni al secondo) con cui, in pochi giorni, si sono potuti identificare 77 composti candidati a bloccare gli effetti devastanti del virus . A ruota è nato il Consorzio HPC (High Performance Computing) che unisce organizzazioni governative, aziende e laboratori americani ed eleva a 330 petaflop la disponibilità di potenza per la ricerca.

Nel contempo, Ibm ha chiamato a raccolta gli sviluppatori di tutto il mondo per creare applicazioni capaci di alleviare i disagi sociali della pandemia (http://ibm.biz/callforglobalchallenge).