Coronavirus: Sala, 'test sierologici in Emilia e Veneto, perché Lombardia no?'**

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - "Ieri sette sindaci di città capoluogo della Lombardia hanno rivolto alcune domande a Regione Lombardia: voglio spiegare, non voglio rischiare di essere polemico, ma io e gli altri sindaci vogliamo capire l'indirizzo che dovremo prendere insieme per confrontarci con questo virus". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna sulle richieste dei sindaci di centrosinistra alla Regione nel suo video quotidiano, ponendo le stesse domande. Il tema "che più gli sta a cuore", dice il sindaco, è il test sugli anticorpi: "Questi test sono oggi già fatti in Veneto e in Emilia Romagna, in Lombardia ancora no. Perché? Per quanto tempo? Verranno fatti con che modalità?". I sindaci vogliono "solo capire questo, rivolgiamo queste domande perché cittadini le rivolgono a noi, non è polemica ma è bene comune".