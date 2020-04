Coroanvirus: Fragomeli (Pd), 'pessimo esempio di rispetto salute da Fontana'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Sono letteralmente basito per le modalità dell’inaugurazione dell’ospedale Fiera Milano, perarltro al momento operativo al 10 per cento delle sue potenzialità, in cui Fontana e Gallera festeggiano allegramente con una marea di persone invitate all’inaugurazione non rispettando né protocolli di sicurezza né la distanza di sicurezza tra le persone". Lo scrive in una nota il deputato Pd della Lombardia Gian Mario Fragomeli.

"Mi chiedo che esempio sta dando la Regione Lombardia in questo modo, mentre le altre regioni stanno presentando i piani organizzativi facendo videoconferenze. E pensare che Gallera questa mattina attaccava il Viminale per la disposizione sulle passeggiate dei bambini a 200 metri da casa e Fontana ha ribadito che non intende rispettare tale disposizione nella sua regione. Però a quanto pare la legge in Lombardia non è uguale per tutti”.