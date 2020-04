Coronavirus: Benifei (S&D), 'al lavoro per ventaglio proposte a leader Ue'**

Bruxelles, 1 apr. (AdnKronos) - A Bruxelles le forze politiche lavorano perché sul tavolo dei capi di Stato e di governo dell'Ue arrivi un "ventaglio" di proposte per aiutare gli Stati membri ad affrontare adeguatamente le conseguenze della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. E i cosiddetti coronabond, obbligazioni che forniscano una "rete di protezione" per le passività future, non per quelle pregresse, sono uno strumento che "resta sul tavolo". Lo spiega all'Adnkronos il capodelegazione del Pd nel Parlamento Europeo, Brando Benifei. (Segue)