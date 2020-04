Coronavirus: Fiano, 'se Paesi non si rialzano, anche Europa a terra'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La discussione in atto in Europa non è tra nord e sud, ma tra progressisti e conservatori, tra chi vuole una Unione Europea solidale e all'altezza delle drammatiche sfide dell'oggi e chi intende rinchiudersi nei propri recinti nazionali, nell'illusione di farcela da solo”. Lo sottolinea Emanuele Fiano, deputato e responsabile esteri Pd.

“È quindi molto importante la dichiarazione fatta oggi dal co-presidente della SPD, Norbert Walter-Borjans, che si è detto favorevole ai Corona-Bonds non soltanto perché l'Europa deve essere solidale ma anche perché ciò è nell'interesse di tutti. Se vi fossero paesi che non riuscissero a rialzarsi, nemmeno l'Europa ce la farebbe. Con gli eurobond, infatti, a nessuno Stato si chiede di pagare i debiti altrui, ma si chiede all’Europa di reperire risorse per programmi europei di investimento di cui tutti i Paesi possano beneficiare”.

"È la posizione che anche noi sosteniamo - conclude Fiano - e che trova, nelle forze progressiste e democratiche europee, largo consenso; come dimostrano anche le dichiarazioni dei giorni scorsi del leader socialdemocratico olandese Loedewijk Asscher".