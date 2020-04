Coronavirus: De Luca (Pd), 'Italia impegnata in Ue per misure straordinarie'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ringraziamo il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, per i chiarimenti e gli impegni assunti. Il Partito Democratico, in questa difficilissima fase politica, economica e sanitaria, ritiene che si debba lavorare in Europa per individuare strumenti nuovi, in grado di assicurare agli Stati risorse necessarie per gestire l’emergenza e affrontare le conseguenze di una crisi che si preannuncia drammatica. Lo diciamo chiaramente anche ai nostri amici europei". Così il capogruppo del Pd in commissione Politiche europee alla Camera, Piero De Luca, intervenendo al question time con il ministro Vincenzo Amendola.

"L’obiettivo dell’Italia non è di mutualizzare il proprio debito passato, ma è quello di condividere le responsabilità future degli interventi e dei progetti, in campo economico, sociale e sanitario, necessari ad aiutare, da oggi, tutti i nostri cittadini. Misure inedite e importanti come quelli già assunte per l’acquisto straordinario di titoli da parte della Bce, la sospensione del Patto di Stabilità e il piano 'Sure’ appena varato a difesa del lavoro, che il Pd e l'ex ministro Padoan hanno proposto e sostenuto da tempo”.