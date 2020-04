Coronavirus: Ronzulli, 'circolare Viminale e sito Inps, governo alimenta caos'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Ancora una volta il governo si dimostra assolutamente impreparato e addirittura alimenta il caos in un momento in cui chiarezza ed efficienza sono invece indispensabili. In meno di 24 ore quello che doveva essere un semplice chiarimento del Viminale su misure già in vigore, resosi necessario da alcune assurde accelerazioni della stessa maggioranza circa la possibilità per i minori di uscire di casa, ha rischiato di favorire assembramenti e di ridurre l’impatto delle restrizioni per contenere il Covid 19 e molti dei lavoratori autonomi che hanno provato a fare richiesta del bonus per loro previsto sono stati vittima di una grave violazione della privacy a causa di un’inaccettabile malfunzionamento del sito dell’Inps. Conclusione, il sito è stato messo offline e dunque la richiesta del bonus è stata bloccata, hacker o non hacker”. Lo sottolinea Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato.

“Si tratta -aggiunge- di episodi gravi dei quali si devono prontamente accertate le responsabilità. Questo livello di impreparazione è inconciliabile con la fase emergenziale che il Paese attraversa e conferma l’inadeguatezza di chi è al timone. Non è più sufficiente nascondersi dietro l’appello all’unità politica per rimandare l’analisi dei limiti dell’azione del governo. I rischi maggiori, sia sanitari che economici che sociali, si corrono adesso non a emergenza finita! Bisogna, insomma, uscire da questa crisi quanto prima e approssimazione, impreparazione e ricerca di visibilità e consenso -conclude Ronzulli- non fanno che rallentare il superamento di questa drammatica fase”.