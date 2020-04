Coronavirus: Tridico, 'non c'è deadline, chi ha diritto a bonus non perderà diritto'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non c'è una deadline. Questi fondi continueranno ad essere rimpinguati per tutta la durata della crisi. Non c'è nessuno rischio che chi ha diritto a questo bonus perda il diritto per nessun motivo. E' un diritto acquisito". A affermarlo a 'Rainews24' è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico in merito alle domande per il bonus da 600 euro riservato a 5 categorie: liberi professionisti e co.co.co; autonomi iscritti alle gestioni speciali; stagionali del turismo; lavoratori agricoli; addetti dello spettacolo. Le domande, aggiunge, "potranno essere presentate anche nei giorni successivi".