Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento a tutela medici'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a prima firma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per una equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.