Coronavirus: Fiano, 'fondo per salvare lavoro europei, importante passo Ue'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Molto importante il lancio oggi da parte della #UE di #SURE, un nuovo fondo di grande entità creato per salvare il lavoro dei cittadini europei, con particolare riguardo a paesi come Italia e Spagna. Un fondo comune di solidarietà europea. Per non lasciare nessuno indietro". Lo scrive su twitter Emanuele Fiano della segreteria Pd.