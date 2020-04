Coronavirus: Faraone, 'pasticcio Inps pagina nera, Catalfo riferisca in aula'**

Roma, 1 apr.(Adnkronos) - "Una pagina nera per l'Italia. Abbiamo chiesto alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Catalfo di venire in Senato a rispondere di questo pasticcio". Lo scrive il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb.

"Non si può improvvisare in momenti come questo. Tutto si poteva usare: le banche, le poste, i conti correnti, le card a domicilio. Tutto si poteva e si doveva fare tranne che prendere in giro la gente che ha passato la notte davanti al pc e sovraccaricarla di ansia aggiungendo problemi preoccupazioni all’emergenza sanitaria".