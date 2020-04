Coronavirus: Crimi, 'da Renzi ovvietà, pensiamo al dopo ma non è momento di riaprire'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Pensare a cosa si farà quando si riaprirà è ovvio, dire le ovvietà come dice Matteo Renzi che prima o poi bisogna riaprire, ci mancherebbe che non ci stiamo pensando, ci pensiamo tutti i giorni, stiamo pensando al dopo, a quando riapriremo, ma non stiamo adesso programmando di riaprire ad una data 'x' finchè non siamo certi che siamo usciti da questa situazione". Lo dice Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"In questo momento -ribadisce- non dobbiamo parlare di tempi di riapertura, dobbiamo solo parlare della necessità di continuare a stare a casa, perchè se oggi cominciamo a vedere qualche leggero miglioramento dobbiamo arrivare a vedere veramente la luce prima di poter uscire, quindi per adesso non se ne parla".