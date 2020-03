Coronavirus: Pd, 'tagliare burocrazia per sostegno lavoratori e imprese'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Siamo al lavoro per dare un sostegno al reddito per tutti, soldi in tasca anche per quelli che sono rimasti fuori dai precedenti interventi, i camerieri, i precari senza contributi, e tanti altri lavoratori in questa situazione". Lo scrive in una nota il responsabile Economia del Pd Emanuele Felice.

"Sono in campo le nostre proposte per rafforzare le misure, ampliando il primo sussidio gradualmente in base al reddito, per i professionisti, le partite iva, per gli ordinisti. Una cosa è certa: non si può perdere tempo, bisogna ridurre al minimo, intervenendo sulla burocrazia, il tempo che trascorre tra i provvedimenti presi e gli effetti concreti per lavoratori e imprese. Non è pensabile che la liquidità per le imprese e il sostegno ai redditi dei lavoratori sia erogato tra qualche mese".

"Nessuno deve perdere il lavoro e nessuna impresa deve chiudere. Altri interventi su cui dobbiamo concentrare ogni sforzo sono quelli a sostegno dei Sindaci, dei Comuni che sono un'altra emergenza per la tenuta dello stato sociale, per i servizi che continuano ad erogare nonostante il crollo dei tributi locali".