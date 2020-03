Coronavirus: Ceccanti, 'no giustificazionismi su Orban'

Una camminata su via del Corso a Roma deserta. Strada deserta e negozi chiusi in timelapse

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Via del Corso a Roma in timelapse. Strada deserta e negozi chiusi. Con l’emergenza coronavirus, la città di Roma si è fermata. Via del Corso, in pieno centro, è deserta. I negozi sono chiusi e nessuna persona a passeggio sui marciapiedi. Ecco la passeggiata in timelapse per la via vuota Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev