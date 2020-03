Coronavirus: imprenditore palermitano, 'dopo mia denuncia banca mi riaccredita rata mutuo'

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - Una lettera dell'avvocato e la sua storia pubblicata su 'Repubblica'. In tempo di Coronavirus e di annunci e provvedimenti per sostenere gli imprenditori colpiti dall'emergenza, è stato necessario questo perché Marco Di Giovanni, 44 anni, proprietario insieme al padre e al fratello di tre negozi di abbigliamento di Palermo, ricevesse rassicurazioni dalla sua banca che solo la scorsa settimana ha mandato in pagamento la rata del mutuo per il suo negozio, lasciandolo senza un euro sul conto.

"Oggi hanno chiamato il mio legale e gli hanno detto che entro la prossima settimana mi dovrebbero riaccreditare i soldi - racconta all'Adnkronos - E' incredibile che mentre dal governo parlano di maggiore flessibilità con gli imprenditori, di sostegno, io mi sia trovato ad andare in banca e a sentirmi dire che la rata del mutuo era stata addebitata e che non era possibile fare nulla".

"Questa mattina ho ricevuto la telefonata dell'istituto di credito - spiega all'Adnkronos l'avvocato Giuseppe Falanga - Si stanno attivando per stornare la rata del mutuo e capire se è possibile riaccreditare anche gli interessi. All'inizio della prossima settimana le somme dovrebbero essere di nuovo sul conto del mio cliente".