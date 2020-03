Coronavirus: D'Incà, 'con Ada cittadini possono monitorare distribuzione materiale' (2)

Con le città vuote a causa dell'emergenza Coronavirus gli animali prendono possesso delle strade

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Con le città vuote a causa dell'emergenza Coronavirus gli animali prendono possesso delle strade Le città vuote, senza la presenza umana a causa della pandemia da Coronavirus, permettono agli animali selvatici di girare liberamente per le strade. Ecco quindi capre, scimmie, pavoni e cinghiali che passeggiano liberamente in tanti centri cittadini in giro per il ...