Coronavirus: taverna abusiva aperta nonostante divieti a Palermo, scattano sigilli e sanzione

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - Un locale per la somministrazione di alimenti e bevande è stato sequestrato dalla Polizia in vicolo Nuccio nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Durante i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19 gli agenti hanno notato un magazzino con la saracinesca alzata e all’interno sei uomini intenti a discutere tra di loro attorno a un tavolo con cibo e bottiglie di birra in mano. Tra di loro c’era anche il titolare dell’attività, che dagli accertamenti è risultata abusiva perché priva delle autorizzazioni comunali e sanitarie per Ia produzione, la trasformazione e la somministrazione di alimenti. All'interno del locale erano conservate numerose bottiglie di bevande, tre frigoriferi, un quaderno con i prezzi dei prodotti, una cassettina in legno con denaro e altri oggetti. Il magazzino è stato sequestrato e per il titolare è scattata anche la sanzione amministrativo. Sia lui che i clienti presenti sono stati anche sanzionati per la violazione delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica in atto.