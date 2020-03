Coronavirus: M5s a Musumeci 'aiutare studenti fuorisede per pagamento affitti'

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - "Bisogna dare un aiuto economico agli studenti universitari siciliani fuorisede che hanno difficoltà a pagare l’affitto degli alloggi. In queste settimane di emergenza sanitaria molte associazioni di rappresentanza degli studenti universitari dell’Isola hanno sollevato il problema del pagamento dell’affitto degli alloggi, che, nonostante la chiusura degli Atenei, deve comunque essere versato ai proprietari di case". A dirlo è la deputata del M5s all'Assemblea regionale siciliana, Stefania Campo, per la quale "è sotto gli occhi di tutti come le famiglie stiano già subendo gli effetti economici della crisi sanitaria in corso". Secondo la pentastellata il presidente della Regione, Nello Musumeci deve valutare "questo stato di crescente difficoltà economica dei siciliani e adottare di conseguenza, nel più breve tempo possibile, ogni misura straordinaria di sostegno al pagamento dei canoni di locazione che gravano sulle famiglie degli universitari. Senza un intervento rapido, non possiamo escludere un aumento vertiginoso delle morosità e conseguentemente delle procedure di sfratto, con effetti devastanti per l’economia locale. Il Governo regionale si concentri sulle esigenze degli studenti universitari, perché il diritto allo studio, anche in questa fase emergenziale, deve restare una priorità per la nostra regione", conclude Campo.