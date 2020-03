Coronavirus: Berlusconi, 'Ue dimostri di essere comunità popoli o fallimento fatale'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Per l'Europa questa è una prova decisiva: deve dimostrare di essere una comunità di popoli legati da interessi comuni ma anche da comuni valori e da una comune appartenenza alla civiltà occidentale. Deve dimostrare di essere solidale al proprio interno e capace di usare tutta la sua forza economica per tirarsi fuori da una crisi che è già grave e che potrebbe diventare gravissima per tutti. Se l'Europa non lo farà sarà un fallimento dal quale non si risolleverà più e spero che le classi dirigenti di tutti i Paesi europei se ne rendano conto. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, in un'intervista a Radio 105.

"L'Europa -ha aggunto- oggi è chiamata ad un compito diverso: non si tratta di aiutare noi, deve aiutare se stessa, perchè nè la pandemia nè la crisi economica che ne deriva si battono e si batteranno senza un grande sforzo collettivo e coordinato. Per questo ho definito miope il rifiuto di alcuni Paesi d'Europa di assumere iniziative coraggiose e utili come gli eurobond".