Coronavirus: Berlusconi, 'shock fiscale e niente patrimoniale'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ci vorrà uno shock fiscale generalizzato, per esempio con la flat tax al 15 per cento uguale per tutti, persone, famiglie e imprese, per consentire alle imprese di tornare a fare utile". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, in un'intervista a Radio 105.

"Ho sentito qualche voce a sinistra che addirittura comincia invece a parlare di patrimoniale o di altri inasprimenti fiscali. A questi -ha aggiunto il laeder di Forza Italia- rispondo con le parole di Mario Draghi che ha detto siamo in guerra. E in nessuna, nessuna guerra i Paesi finanziano lo sforzo bellico con lo strumento fiscale, aumentando le tasse. Quindi niente patrimoniale"".