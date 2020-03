Coronavirus: Fontana, 'ospedale Fiera sarà simbolo ripresa regione'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Questo sarà il simbolo della battaglia vinta sul Coronavirus, sarà il simbolo della ripresa della regione. A una condizione: non abbiamo vinto ancora niente. Mi raccomando: non diffondiamo troppo entusiasmo perché non abbiamo vinto niente. Bisogna ancora rimanere a casa e rispettare le regole, solo così potremo vincere definitivamente la nostra battaglia". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante l'inaugurazione dell'ospedale della Fiera di Milano.