Coronavirus: Pazzali (Fiera), 'fatto in 10 giorni quello che si fa in qualche anno'**

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto il meglio che si poteva fare in questi dieci giorni, abbiamo fatto in dieci giorni quello che si fa in maniera ordinaria in qualche anno". E' quanto afferma Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera di Milano, durante l'inaugurazione dell'ospedale temporaneo costruito in Fiera di Milano. "Si fa fatica a sorridere, la nostra Milano e Lombardia stanno facendo una battaglia incredibile, scandita ogni giorno da un bollettino drammatico".