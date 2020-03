Coronavirus: Meloni, 'se Ue non dà una mano si dissolve, non è Italia che esce'**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Se la Germania non accetta" le proposte per sostenere i Paesi in difficoltà per l'emergenza coronavirus, "e l'Europa in questa fase decide di non dare una mano si dissolve, non è che dobbiamo uscire". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.