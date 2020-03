Coronavirus: Tombolini avvia produzione di mascherine e camici medici

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - La società del fashion Tombolini ha deciso di convertire e dedicare una parte della produzione alla realizzazione di mascherine protettive e di camici medici, "mettendo a disposizione il proprio Know-how per far fronte a questa situazione di emergenza".

L’azienda impiegherà tessuti in cotone antigoccia, lavabili e sterilizzabili con acqua bollente, riutilizzabile al 100%. La produzione sarà totalmente Made in Italy e verrà effettuata nello stabilimento di Colmurano, in provincia di Macerata, che produce abiti e capospalla di altissima qualità.

L’idea, che nasce con la collaborazione di Lca Studio Legale di Milano, consentirà di arrivare ad una realizzazione a regime di 8mila mascherine e 2mila camici al giorno. Il gruppo donerà 5mila mascherine ai comuni limitrofi, "per proteggere le persone più esposte e gli anziani".