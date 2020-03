Coronavirus: sindaco Del Bono, 'anche a Brescia serve ospedale temporaneo'**

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Un ospedale temporaneo, come quello della Fiera di Milano o quello degli alpini a Bergamo, anche a Brescia. Lo chiede il sindaco, Emilio Del Bono. "Dobbiamo - dice in un video - cominciare ad alleggerire il carico del nostro ospedale principale dai pazienti Covid. Abbiamo bisogno di immaginare una struttura temporanea, che durerà alcuni mesi, che permetta di uscire dalla condizione di emergenza. Lo dobbiamo anche a tutti quei malati di altre patologie che non trovano adeguata risposta".