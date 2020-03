Coronavirus: Bernini (Fi), 'tamponi a tappeto per superare emergenza'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Una politica accorta ha il dovere di governare la pandemia preparandosi da subito alla fase successiva. Per questo è necessario fare tutto il possibile, senza risparmio di risorse, per aumentare in modo esponenziale la capacità di fare i tamponi. Insieme alla fornitura dei dispositivi di protezione ai sanitari in prima linea, è questa la vera emergenza per ridurre i rischi di contagio, ma anche per riavviare parte della produzione industriale, come ci chiedono tanti imprenditori". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"In questo momento il fattore limitante è la carenza di reattivi. Potenziare i test ed estenderli a un numero sempre maggiore di cittadini è il miglior strumento per individuare gli asintomatici positivi e isolarli, mettendo in condizione chi è sano e può lavorare di tornare a farlo in condizioni di massima sicurezza. Ci sono molte aziende pronte a riconvertire la produzione, e ora che anche l’Oms sollecita gli Stati a fare più tamponi possibile è questa la strada da percorrere per arginare l’emergenza sanitaria e riavviare l’attività economica", conclude.