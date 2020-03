Coronavirus: Antoci (Fondazione Caponnetto), 'mafie pronte ad approfittare della crisi'

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - "In questo difficile momento in cui tanti famiglie e imprenditori sono in forte difficoltà, in un momento in cui le piccole e medie imprese stanno soffrendo un impatto economico devastante per le loro attività, ecco, proprio in questo momento, le mafie sono lì pronte ad intervenire, pronte ad inserire la loro liquidità, pronte ad offrirla attraverso l'usura a coloro che poi, da essa, verranno strangolati e resi schiavi o, semplicemente, offrirla a coloro che poi verranno assoldati nelle varie organizzazioni". Così Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto ed ex presidente del Parco dei Nebrodi.

"Oggi più che mai occorre tenere alta l'allerta - aggiunge - e condividere in pieno l'allarme del capo della polizia Franco Gabrielli e del suo direttore centrale Anticrimine Francesco Messina. Occorre supportare le forze dell'ordine anche in questo difficile compito e pensare, nel contempo, ad ulteriori soluzioni immediate di ingresso di liquidità nelle tasche delle famiglie e degli imprenditori. Occorre farlo con la massima urgenza, cercando di ristorare le aziende dei mancati introiti tentando, dunque, anche il mantenimento dei posti di lavoro".

"Facciamolo subito e senza perdere tempo - conclude - altrimenti avranno gioco facile. Non possiamo permettere che mentre siamo impegnati a combattere questo maledetto virus, ne proliferi un altro altrettanto violento e devastante che sono le mafie".