Coronavirus: a Termini Imerese 71 cittadini in isolamento e sei in quarantena

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - A Termini Imerese (Palermo) rimangono 71 i cittadini in isolamento volontario e 6 in quarantena obbligatoria. "Si invita tutta la comunità a osservare le disposizioni ministeriali e le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione del virus", dice il commissario straordinario Antonio Lo Presti.