Coronavirus: Gasparri, 'donazioni Fondazione An distinte da iniziative soggetti politici'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Non bisogna confondere le iniziative della Fondazione Alleanza nazionale con altre, pur meritevoli, iniziative di singoli esponenti politici o di singoli partiti, come a volte avviene, sia nella comunicazione che nella diffusione di notizie. La Fondazione è un organismo apartitico, indipendente da ogni forza politica, come per altro la legge impone con chiarezza. È bene non alimentare confusioni, ancor di più in un momento drammatico e su materie riguardanti la beneficenza, rispettando le prescrizioni di legge che pongono paletti molto chiari tra fondazioni e organizzazioni politico-partitiche”. Lo puntualizza il senatore Maurizio Gasparri, membro del Cda e dell’esecutivo della Fondazione An.

"La Fondazione Alleanza nazionale -ricorda- si sta caratterizzando per un forte impegno a sostegno di chi soffre in questa drammatica emergenza del Coronavirus. Già nei giorni scorsi abbiamo deliberato di destinare un milione di euro a iniziative rilevanti. La Fondazione Alleanza nazionale, presieduta dal senatore avvocato Giuseppe Valentino, ha deciso di destinare 500 mila euro di questo primo milione all’ospedale di Bergamo, avamposto di prima linea in questa tragedia. In queste ore è stato deciso un ulteriore stanziamento di 250 mila euro che saranno devoluti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia per l’acquisto di mascherine. Ma la Fondazione non si fermerà qui. È una iniziativa importante che abbiamo coralmente deciso".