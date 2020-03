Coronavirus: Bernini, 'aziende senza liquidità, cambiare passo senza perdere tempo'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “La Gran Bretagna garantisce fino all’80 per cento degli stipendi, gli Stati Uniti destinano duemila euro a famiglia, la Francia mette in campo, attraverso la Banca di investimenti pubblica, 300 miliardi di euro di garanzie di Stato sui prestiti bancari alle imprese, la Germania assicura alle aziende un ammontare illimitato di garanzie. Il Fondo italiano gestito da Mediocredito movimenterà invece al massimo 50 miliardi. Nel frattempo, carenze organizzative e intoppi burocratici stanno ostacolando anche l’arrivo a destinazione dei primi insufficienti stanziamenti. Ma le aziende italiane sono ormai senza liquidità, con una caduta di ricavi che ha già toccato i 18 miliardi di euro, e i meccanismi di agevolazione ai prestiti messi in campo dal Cura Italia non stanno funzionando. Urge cambiare passo senza perdere altro tempo”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.