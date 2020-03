Coronavirus: sindaco Palermo, 'soldi per i Comuni? Segnale positivo ma servono subito'

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - "La somma che viene destinata ai Comuni per fare fronte all'emergenza sociale dovuta al Coronavirus è di 400 milioni per tutti i Comuni italiani, i 4,3 miliardi di euro annunciati dal premier Conte sono quelli che spettavano ai Comuni sul fondo che ogni anno viene distribuito. Si annuncia solo che verranno dati prima e non a fine anno". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando a In mezz'ora. "Servono a consentire ai Comuni di avere la liquidità per l'ordinario - aggiunge Orlando - non sono destinate a queste finalità speciali. Certo, c'è un segnale positivo. Ma i 400 milioni dureranno solo qualche settimana. Non si può pensare di risolvere il problema. Ma devono arrivare subito. Se si comincia a discutere delle procedure c'è il rischio che diventi un boomerang".