Coronavirus: Di Maio, 'Italia merita rispetto, da Ue vogliamo coraggio no egosimi'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "La voce dell’Italia deve arrivare in tutto il mondo. Ed è necessario usare ogni strumento per far arrivare un messaggio chiaro agli altri Stati: l’Italia merita rispetto". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Lugi Di Maio.

"L’ho ribadito nell’intervista rilasciata a Euronews, emittente tv che trasmette in quasi in tutta Europa. Perché proprio l’Europa, oggi, ha la possibilità di dimostrare solidarietà verso uno dei Paesi fondatori dell’Ue. Noi faremo tutto il possibile per il nostro popolo, ma l’Europa -conclude il titolare della Farnesina- faccia la sua parte. No a egoismi, serve coraggio!"