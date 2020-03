Coronavirus: sindaco Palermo, 'c'è fortissima emergenza sociale, clima destabilizzante'

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - "A Palermo c'è una fortissima emergenza sociale, ci sono sacche di sofferenza. Se lo Stato non le affronta c'è il rischio che il disagio diventi rabbia e la rabbia diventi violenza. Per questo ho chiesto interventi mirati". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a In mezz'ora in più su Rai3. "In questo clima è evidente che possono arrivare gli sciacalli - dice Orlando - che su facebook hanno lanciato inviti a occupare un supermercato. Sono piccole minoranze ma creano un clima destabilizzante. Rischiano di trasformare un comportante individuale in fenomeno sociale".